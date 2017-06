Magyar szenzációk Kazahsztánban

A hazai pavilon koncepciójának középpontjában a napenergia, és az ezt hatékonyan felhasználó növény szimbólumaként az Élet Fája áll – emelte ki Varga Mihály. A kiállításon bemutatott termékeket és újításokat ismertetve a tárcavezető elmondta: az érdeklődők megismerkedhetnek az energiatakarékosság és az energiahatékonyság növelése terén elért új kutatási eredményeinkkel, a megújuló energiaforrásoktól az innovatív építészeti megoldásokon át az elektromobilitásig.

A Magyar Pavilonban kiállítóként van jelen a Magyar Villamos Művek Zrt. és a MOL Nyrt. is, amelyek a széndioxid kibocsájtás csökkentése és a megújuló energia témakörében mutatják be a legújabb megoldásokat. A miniszter kitért egy magyar startup, a PLATIO napemeles térburkolatára is, amely az EXPO egyik kiemelt pavilonjában is helyet kapott.

Varga Mihály rámutatott, hogy a kiállítás egyúttal lehetőséget biztosít Magyarország számára ahhoz is, hogy a látogatóknak képet adjunk kultúránk sokszínűségéről, bemutassuk a magyar-kahaz történelmi kapcsolatot és a különleges értéket képviselő hagyományos termékeinket is.

"A magyar kormány stratégiai partnerének tekinti Kazahsztánt, ezért kiemelten fontosnak tartjuk, hogy már közvetlen légi járat teremt kapcsolatot Magyarország és Kazahsztán között" – tette hozzá.

