Vigyázat, újra kitört itthon a hitelőrület

A vártnál is többen vettek fel személyi hitelt az év első 4-5 hónapjában – mondta az OTP Bank Fogyasztási Hitelek Főosztályának igazgatója. Rajmonné Veres Ibolya hozzátette: a kamatok tavalyi csökkenése megállni látszik most.

„Egyelőre azt látjuk, hogy az idei év első négy-öt hónapjában legalább olyan aktív emelkedést mutat a személyi kölcsönök piaca, mint 2016-ban.

Erős, 40 százalékos piaci emelkedés látszik éves szinten, ami még egy kicsit a várakozásokat is meghaladja”

- közölte az igazgató.

Hozzátette: most már stagnál a piaci kamat, amely tavaly határozottan csökkent, de továbbra is nagyon kedvező árazáson lehet személyi kölcsönökhöz hozzájutni.

„Meggyőződésünk, hogy az elmúlt években felmerült és elhalasztott igények előbb-utóbb megjelennek. Ezzel párhuzamosan az elszámolás forintosítása is hozott egyfajta megnyugvást az ügyfelek számára, és

elkezdett visszatérni a bankok iránti bizalom”

- sorolta a pozitív változás okait Rajmonné Veres Ibolya.

Kifejtette: az emberek akkor vesznek fel hitelt, ha számukra is kedvezőbb helyzet. Ismert, hogy a makrogazdasági mutatók javulnak, az embereknek megtakarításaik vannak – ez is ösztönzi őket arra, hogy bele merjenek vágni nagyobb vállalásokba. Emellett a kamatok is elég jelentősen csökkentek 2016-ban is.

„Ez mind egyértelműen abba az irányba mutat, hogy

azok az ügyfelek, akik talán a korábbi kamatszinteken még nem voltak érzékenyek erre a típusú kölcsönre, most már 10 százalék körüli kamatszinteken bele mernek vágni,

így most már ők is igénylik ezt a fajta hitelt” - véli az OTP Bank Fogyasztási Hitelek Főosztályának igazgatója.

A vezető elmondta, hogy erre az évre alapvetően 30 százalék környéki emelkedést vártak. Ehhez képest az első öt hónap 40-41 százalékos emelkedése jóval dinamikusabb tendencia.

„Elképzelhető, hogy ebben a formában folytatódik az emelkedés, de akár az is benne van a pakliban, hogy az év utolsó negyedévében szokás szerint ez alább hagy. Nem mernék most várakozásokba bocsátkozni, éppen azért, mert elég nagy meglepetés volt a tavalyi növekedés dinamizmusa is” - fogalmazott Rajmonné Veres Ibolya.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön a legjelentősebb hírekről. Melyik időpontban szeretné megkapni? 08:30

12:30

19:30 Feliratkozom