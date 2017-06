Most jöhet az autós rezsicsökkentés

Január 1-jével eltörölhetik egyebek mellett az okmánycsere, a gépjármű-üzembehelyezés, a forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásának a díját, valamint a környezetvédelmi és műszaki matricákkal kapcsolatos költségeket – ismertette szokásos sajtótájékoztatóján Lázár János 2015. október 1-jén. A Vezess.hu azóta rendszeresen rákérdez, hogy mikortól csökkennek valóban az autósokat terhelő költségek.

Egy évvel a bejelentés után még csak kerekasztal-tárgyalást indított a kormány az érintett érdekképviseletekkel, és a Miniszterelnökség javaslatot tett a kormánynak egy akcióterv kidolgozására. Idén márciusban Kovács Zoltán államtitkár azt mondta, mivel más visegrádi országokban jelentősen alacsonyabbak az autósokat terhelő bürokratikus és anyagi terhek, a kormány átvizsgálja ezek mérséklésének a lehetőségeit, és az ügyben széles körű társadalmi, szakmai egyeztetés lesz.

Most a lap ismét rákérdezett, és azt a választ kapta, hogy "a kormány célja, hogy az autózás területén is megvalósuljon a bürokráciacsökkentés, amely nem csak az adminisztratív terhek, hanem a pénzügyi terhek csökkentését is jelenti". A Miniszterelnökség választásba azt is írta, hogy

"konkrét döntések egyelőre sem az egyes témák, sem pedig az ütemezés tekintetében nem születtek".

Pontosan kideríthetetlen, hogy mennyit fizetnek be egy évben az autósok a költségvetésbe, de a portál úgy kalkulált, hogy például az új járművek áfája, az üzemanyag áfája és jövedéki adója, a gépjárműadó, a cégautóadó, az autópályadíj, a regisztrációs adó, a műszaki és az eredetiségvizsgák díja, a biztosítási adó révén az autósok a nagyságrendet nézve ezermilliárd forintot fizetnek be az állami költségvetésbe.

