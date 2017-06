A nagy kedvenc, amiből a magyar tényleg finomabb, mint a külföldi

Nagy mennyiségben

a héten elsőként a sárgadinnye kerülhet a boltokba, majd július elején a békési és a baranyai görögdinnye,

nem sokkal ezután pedig a tolnai, a hevesi, ezek után pedig a szabolcsi görögdinnye kerülhet a piacra, illetve az üzletek polcaira - mondta az InfoRádiónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökségi szóvivője.

Süle Katalin hozzátette: a termelők bizakodnak, hogy finom lesz az idei dinnye is, hiszen

a magyar dinnye Európában a legjobb minőségű.

Jelezte: az a cél, hogy a hazai áru többségét itthon, a magyar fogyasztók érjék el, de exportra is termelnek a magyar gazdálkodók. A két legnagyobb dinnyetermesztő országban - Görögországban és Olaszországban - ugyanis tíz százalékkal csökkentek a dinnye termőtermőterületek a tavalyi évhez képest, a kereslet azonban továbbra is megvan a gyümölcs iránt.

Magyarországon 5 ezer hektáron termesztenek görögdinnyét, összesen

200 ezer tonna össztermésre számítanak a gazdálkodók.

Ebből 120-150 ezer tonna kerül a hazai piacokra - nálunk az egy személyre jutó fogyasztás évente 10-15 kilogramm -, a többit exportra szánják.

A magyar görögdinnyének nagyon jó az íz- és zamatanyaga, és színén is látható a jó minőség - hangsúlyozta a szóvivő.

Hozzátette, hogy most már nagyon különleges fajták is elérhetőek: ilyen a fekete héjú, a sárga húsú vagy a mag nélküli dinnye is.

A magyar sárgadinnye szintén nagyon jó minőségű a piacon, termesztése pedig 10 százalékkal nőtt az elmúlt évekhez képest.

Tehát nagyon jó minőségű és nagyobb mennyiségű sárgadinnye áll idén rendelkezése - jelezte Süle Katalin.

