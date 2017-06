Ismét hódít a sárga csekk

Tavaly az előző évhez képest nem változtak a hiteltörlesztéseknél a fizetési módok - derült ki az EOS-csoport legfrissebb kutatásából. A postai befizetések aránya 2010 óta 83 százalékról 60 százalékra csökkent, és 2016-ban ezen a szinten meg is pihent. Sőt, egy picit még nőtt is az arány, a 2015 évi 59,8 százalékról 60,1 százalékra - írja az azenpenzem.hu. Ennek egyik oka az lehet, hogy a csekkeket már QR kóddal is ellátják, ami lehetővé teszi a gyors mobilos vagy a csekkautomatákon keresztüli befizetést.

Az adósok törlesztési szokásait vizsgáló kutatásban több mint 600 ezer, 2016-ban Magyarországon kezelt ügyet vizsgáltak meg. Az átlagos befizetések 2015-höz képest nagyjából 10 százalékkal emelkedtek. A hiteleket nagyobb arányban nők fizetik. A törlesztések 51,7 százalékát ugyanis a gyengébbik nem képviselői teljesítették.

