Olyan újítással jön a Facebook, amely mindenkit érint Magyarországon

A profilképek illetéktelen felhasználását szeretné kizárni a Facebook, ezért tesztel most egy olyan megoldást, amely a korábbinál nagyobb ellenőrzést biztosít a felhasználóknak.

A Facebook elindította pilot-programját Indiában, mely során a felhasználók újabb korlátozásokat állíthatnak be profilképükre. Az új "fotóvédelem" több biztonsági megoldást kínál, így letilthatjuk, hogy mások letöltsék a profilképünket, vagy másokkal megosszák, valamint azt is, hogy más felhasználókat lehessen bejelölni a profilképen, sőt androidos felületen azt is letilthatjuk majd, hogy a profilképükről print screent, képernyőfotót készítsenek - írja a Portfolio a techcrunch.com alapján.

Ha aktiválják, akkor a védelem alatt álló profilkép kék keretet kap, és egy kis pajzs is megjelenik a fotón. Egy Indiában elvégzett kutatás szerint a nők egy része azért nem tesz fel az arcát ábrázoló profilképet, mert tart attól, hogy hol és kik használják fel később a fotót.

A pilot program kezdeti eredményei szerint az emberek 75 százalékkal kisebb valószínűséggel másolják le olyasvalaki fotóját, akinél a védelmi funkció élesítve van. Bár még csak Indiában működik a fotóvédelem, hamarosan más országokban is elérhetővé kívánják tenni.

