Lejár a határidő, meg kell válni két bankjegytől

Március óta vannak új kétezresek és ötezresek forgalomban, a régiek pedig július végén távoznak. Addig bárhol lehet velük fizetni, a boltok kötelesek azokat elfogadni.

Augusztustól azonban már csak a bankok és a posták kötelesek elfogadni a régi bakjegyeket 2020 július végéig. Egy-egy kereskedő azonban dönthet úgy is, hogy augusztus után is elfogadja a régi bankjegyeket, ezt semmi nem tiltja.

A Magyar Nemzeti Bank sokkal tovább várja a régi bankjegyeket, 2037 július végéig cseréli azokat.

A kétezresek és ötezresek cseréje egyébként jól halad: az ötezreseknek már a közel 75 százaléka, a kétezresek pedig 60 százaléka új - közölte a jegybank a hónap elején.

Azért halad ilyen gyorsan a csere, mert úgynevezett tranzakciós - a mindennapokban gyakran előforduló - bankjegyekről van szó.

Az MNB várhatóan idén nyáron mutatja be az új ezres bankjegyet, amely viszont csak jövőre kerül majd ténylegesen a készpénzforgalomba, és szintén jövőre mutatkozik be és kerülhet forgalomba az új ötszázas bankjegy is - emlékeztetett a napi.hu.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!