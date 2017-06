Történelmi csúcson a GKI konjunktúraindexe

Júniusban történelmi csúcsára jutott a GKI konjunktúraindexe, eddig csak egyetlen alkalommal, 1998 nyarán volt olyan magas, mint most, az üzleti bizalmi index pedig eddigi, több mint húszéves története során még sohasem. A fogyasztói bizalmi index is erőteljes optimizmust tükröz, tavasszal azonban volt már ennél valamivel magasabban is - közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt.