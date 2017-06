Történelmi megegyezés: a techcégek padlóra küldik a terroristákat

A The Global Internet Forum to Counter Terrorism elnevezés ugyanis azt az együttműködési megállapodást takarja, amit a világ legnagyobb tech cégei – a Facebook, a Microsoft, a Twitter, a Google részéről pedig a YouTube képviselői – hétfőn írtak alá. A most tető alá hozott megállapodás többek között az Európai Unió, a Google, valamint az Egyesült Királyság korábbi terrorellenes kezdeményezésére épül - írta a hvg.hu. A legfőbb céljuk, hogy visszaszorítsák a terrorista és a szélsőséges tartalmak netes jelenlétét, valamint elvágják a lehetőséget az online toborzástól.

A tervek szerint a gépi tanulás segítségével új tartalomelemző és -osztályozó rendszert fejlesztenek majd ki, amely felismerné a terrorista propagandát, emellett elkészítenének egy olyan szabályrendszert is, ami alapján eltávolítják majd ezeket a tartalmakat.

Emellett, és persze a saját terrorellenes stratégiájuk megvalósításán túl, kisebb tech cégeknek is segítséget nyújtanak majd.

