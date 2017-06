Váratlan változás az ingatlanpiacon

Az ingatlanpiacra 2015-ben és 2016 első felében jellemző volt, hogy a vevők többnyire készpénzzel vásároltak, ezzel szemben most inkább banki hitellel vesznek ingatlant - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.

A szakértő elmondta: a fogyasztóbarát lakáshitelek elbírálásnak ideje nem lehet hosszabb 15 napnál. Ha a hiteligénylő teljesíti a bank feltételeit, akkor 2-3 napon belül folyósítani kell a kölcsön összegét. A folyósítási díj is maximálva van, a hitelösszeg 0,75 százalékában és 150 ezer forintban - tette hozzá.

Egyre több pénzintézet folytat online ügyintézést a lakáshiteleknél.

Arról is beszélt, hogy az alku az ingatlanok árát akár 4-5 százalékkal is befolyásolhatja, vagyis például egy 20 millió forintos lakás tényleges vételára egymillió forinttal is eltérhet a hirdetésben szereplő értéktől.

