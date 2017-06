58 millió forintos bírságot kapott a Merkantil Bank

58 millió forint bírsággal sújtotta az MNB a Merkantil Bankot, mivel számos gépjármű finanszírozási ügyletnél a fogyasztók túlzott eladósodásának elkerülését célzó adósságfék-szabályok érvényesülését akadályozó hitelezési gyakorlatot folytatott, továbbá a kapcsolódó adatszolgáltatási előírásokat is megsértette. A jegybank kiemelten kezeli és szigorúan szankcionálja a jövedelemarányos törlesztőrészlet (JTM) szabályszegéseket – közölte az MNB.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból célvizsgálatot végzett a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt.-nél (Merkantil Bank) annak megállapítására, hogy miként tesz eleget a fogyasztóknak történő – elsősorban gépjárműfinanszírozást érintő – hitel- és pénzkölcsön-nyújtása során a JTM-re és a hitelfedezeti mutatóra (HFM) vonatkozó jogszabályoknak, az úgynevezett adósságfék-előírásoknak.

A 2015. január 1-től kezdődő időszakot áttekintő jegybanki vizsgálat

a Merkantil Banknál több hitelintézeti törvényi (Hpt.) előírás és JTM-re vonatkozó szabály megsértésével járó hitelezési gyakorlatot tárt fel,

amelyek a túlzott mértékű háztartási eladósodás és a banki hitelportfolióban lévő kockázatok növekedésének veszélyével járnak.

A bank többek között a hitelbírálat során lehetővé tette ügyfeleinek, hogy a folyamatban lévő ügylethez kapcsolódóan megtiltsák a banknak az eladósodottság vizsgálatához szükséges és a hitelinformációs rendszerben (KHR) más hitelintézetek által rögzített adósságszolgálati adatok megismerését, annak ellenére, hogy az ügyfelek általánosan hozzájárultak a KHR-ben lévő adatok megismeréséhez.

A havi adósságszolgálat megállapításához így sok esetben csupán az ügyfél önbevallásán alapuló – jellemzően a KHR-hez képest kevesebb adósságot beismerő – információk álltak a bank rendelkezésére. Ez a gyakorlat (és az ezt lehetővé tevő banki belső szabályozás) a Hpt. felmerülő kockázatok azonosítására és kezelésére szolgáló hatékony eljárások alkalmazását előíró szabályát megsértő módon – a valós adósságállomány ismeretének hiányában – lehetővé tette a JTM szabályok szerint nem hitelezhető ügyfelek finanszírozását is.

Problémát jelentett az is, hogy a bank belső folyamatai nem álltak összhangban a túlzott eladósodást védő jogszabályi előírásokkal, így saját szabályzataiból hiányoztak többek közt a hitelbírálatnál elfogadható jövedelmek típusai, a munkáltatói jövedelemigazolások adattartalmi követelményei és a lízingbevevő által teljesített önerő igazolásának ellenőrzése is. A jegybanki vizsgálat további hiányosságokat tárt fel a JTM előírásokkal összefüggő – s szintén kiemelten ellenőrzött – kötelező jegybanki adatszolgáltatással kapcsolatban is.

Mindezek miatt az MNB ma közzétett határozatában kötelezte a Merkantil Bankot, hogy a hitel és pénzkölcsön nyújtási, valamint jegybanki adatszolgáltatási tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze, s gondoskodjon olyan belső szabályozás és eljárások kialakításáról, melyek biztosítják a jövedelemarányos törlesztőrészlet meghatározására és alkalmazására vonatkozó jogszabályi előírások betartását.

A jegybank a feltárt szabálytalanságok miatt 58 millió forint bírságot szabott ki a hitelintézetre.

A fogyasztók túlzott eladósodásának elkerülését célzó adósságfék-szabályok a hitelfelvételeknél – az igazolt nettó jövedelem és az ingatlan (vagy gépjármű) értékének függvényében – korlátozzák a törlesztőrészletek és felvehető hitelösszeg nagyságát is. Forint alapú, ingatlan fedezet mellett nyújtott jelzáloghitel esetén, ha a hiteligénylő(k) összevont havi nettó jövedelme 400 ezer forint alatti, a havi törlesztő részlet legfeljebb e jövedelem 50 százaléka, míg a felvehető hitel összege a megvásárolni kívánt ingatlan értékének maximum 80 (gépjárműnél 75) százaléka lehet.

Az MNB vizsgálatai során kiemelt figyelmet fordít a JTM rendelet előírásai betartásának ellenőrzésére, mely rendelkezések fontos szerepet töltenek be mind pénzügyi stabilitási, mind pedig fogyasztóvédelmi szempontból. Az erőn felüli hitelterhek az ügyfelek szempontjából komoly pénzügyi és szociális problémákkal járhatnak, így az e körben elkövetett jogsértéseket az MNB következetesen és szigorúan szankcionálja.

