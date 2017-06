Ezt okozta a hőség Magyarországon

A felállítható medencék országszerte egyre népszerűbbek, a nyári hőségben az Auchan Magyarország áruházaiban a gyorsan felállítható, felfújható medencék, pancsolók eladása emelkedik ugrásszerűen, míg a Praktiker áruházaiban idén is a 20 000-50 000 forint közti árfekvésű, vízforgatós kerti medencék a legnépszerűbbek - közölte az Auchan Magyarország Kft. és a Praktiker.

Az Auchan tájékoztatása szerint az áruházban a legkisebb pancsolók már 599 forinttól elérhetőek, a tartós, téliesíthető, acélfalú medencéket pedig 250 000 forint körüli áron szerezhetik be az érdeklődők.

Azt javasolták, hogy a medencénket mindig vízszintes és stabil talajra kell állítani, valamint, hogy ezek a termékek a nyári szezonban rendszeres karbantartást igényelnek és fontos a klórszint folyamatos ellenőrzése. Ezeken felül a medencékbe hetente kell algaölőt adagolni, porszívózni, valamint a vízszűrő berendezést is tisztítani.

A Praktiker arról számolt be, hogy a kerti medencék forgalma egy-egy kiemelkedő, tartós hőséghullámot követően - főleg akkor, ha az előző időszakban hűvösebb volt az időjárás - naponta ötszörösére is nőhet, hétvégeken pedig akár tízszeres növekedéssel is lehet számolni.

Kiemelték: a Praktikernél idén 30 százalékkal magasabb forgalmat várnak medencékből a tavalyi évhez képest.

Az Intex, standcikkeket gyártó és forgalmazó nemzetközi vállalat magyarországi képviselete arról tájékoztatta az MTI-t, hogy országos szinten Budapesten és Pest megyében értékesítik a legtöbb kertben felállítható medencét, míg a Balaton, a Velencei tó és egyéb természetes vizek környékén érezhetően kisebb a medencék forgalma.

Az Intex a magyar piacon már az idén több 10 ezer darab kerti medencét értékesített, mindez a 2016-ban eladott strandeszközöknek közel a kétszerese. A kerti medencék ára 10 ezer és több százezer forint között mozog, utóbbiak közé tartoznak például a nagyobb méretű prémium homokszűrős medencék is. A vásárlók leginkább a 305 centiméter, a 366, illetve 457 centiméter átmérőjű fémvázas medencéket keresik - tették hozzá.

Az Intex részesedése a magyarországi kerti medencék piacából eléri a 40-45 százalékot.

