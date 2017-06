Szükségállapotot hirdettek a metrón

Szükségállapotot hirdetett Andrew Cuomo New York-i főpolgármester a város tömegközlekedésében, hogy felgyorsulhasson az elöregedett, egyre több késés és műszaki probléma és újabban már balesetek sújtotta metróhálózat mindmáig halogatott átfogó felújítása.

Több mint harminc utas könnyebben megsérült egy keddi balesetben, amelyben kisiklott egy szerelvény két kocsija. A baleset miatt utasok százai rekedtek hosszú időre a szerelvényen.

A metróhálózat jelenlegi állapota teljesen elfogadhatatlan - jelentette ki a főpolgármester egy csütörtöki szakmai konferencián, amelyen az elmaradt beruházásokat, az elmaradt karbantartást és az elmaradt korszerűsítést tette felelőssé a közlekedési hálózat jelenlegi bajaiért.

"A késések az őrületbe kergetik a New York-iakat. Az utasok torkig vannak a tájékoztatás hiányával, a megbízhatatlansággal, és most még itt vannak a balesetek is" - mondta Cuomo, aki szerint a szükségállapot kihirdetése segít lerövidíteni a bürokráciát és felgyorsítani a szanálást.

A főpolgármester felszólította a New York-i közlekedési vállalat (MTA) elnökét, hogy záros határidőkön belül álljon elő szanálási tervekkel, ezek kidolgozására 1-2 hónapot adott.

Cuomo szerint a New York-i tömegközlekedés "infarktusos állapotban" van, amit nem valamiféle váratlan esemény okozott, "hanem egy egész élet, a rossz szokások".

Rámutatott, hogy a New York-i metróhálózatban közlekedő 6400 vagon közül 700 már öregebb a 40 éves amortizációs idejénél, a legöregebb 52 éves. "Ezek szó szerint múzeumba való metrókocsik" - mondta.

A jelzőberendezések jó részét még 1937 előtt szerelték be, és a jelenleg tervezett ütem mellett lecserélésük a hálózat egészében 40-50 év múlva fejeződne be.

A késések száma ma már eléri a havi 75 ezret.

A polgármester tarthatatlannak nevezte azt is, hogy a közlekedési vállalatnak öt évig tart egy új metrókocsi beszerzése. "Ha a jelenlegi gyártók nem tudnak szállítani a kívánt időben, más gyártókat kell keresni" - mondta.

Vannak országok, ahol ennyi idő alatt egy egész metróhálózatot építenek - hívta fel hallgatóságának figyelmét a politikus.

Miközben a felújítást elhanyagolták, a napi utasszám hatmillióra nőtt a New York-i metrón az 1990-es évek elejének napi négymilliójáról.

