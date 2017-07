Csodaünnep a Ferrarinál

Az olasz Enzo Ferrari versenyautó-tervező és versenyző által alapított vállalat először csak versenyautók gyártását tűzte ki célul, az első közúti Ferrari, a 125S jelzésű modell 1947-ben készült el.

Az olasz vállalat utcai modelljei hamar népszerűek lettek, a Ferrari kultuszautó lett a tehetős vásárlók, különösen a fiatal vevők körében, a kis példányszámú szériák iránt a hosszú várakozási idő ellenére is jelentős kereslet alakult ki, a Ferrarik üzleti sikerében jelentős szerepet játszik a márka kialakított imázsa.

2014-ben a brit Brand Finance tanácsadó cég a Ferrarit választotta a világ legerősebb márkájának.

A márka sikereihez a Forma-1 autóverseny Ferrari-csapatának teljesítménye is jelentősen hozzájárul; a Ferrari modellek gyártása továbbra is az olaszországi Modenához közeli Maranellóban folyik, ahol a vállalat központja is található.

Fotó: By Brian Snelson from Hockley, Essex, England - Ferrari motif, CC BY 2.0

Hullámzó eredménnyel zárult évek után a Ferrari jelenlegi teljesítménye kedvezően alakul.

Az olasz luxusautó-gyár tavalyi adózott eredménye 38 százalékkal, 400 millió euróra emelkedett az egy évvel korábbi 290 millió euróról.

A Ferrari tavaly 8014 autót adott el, 4,6 százalékkal többet az egy évvel korábbinál, miközben bevétele 9 százalékkal 3,1 milliárd euróra emelkedett.

Az olasz járműgyártó az idei évre még több, 8400 autó eladásával számol a tavalyit meghaladó, 3,3 milliárd eurós bevétel mellett.

A Ferrari a múlt év elején kivált anyavállalatából, a Fiat Chryslerből, és önálló részvénytársasággá alakult.

Röviddel a milánói tőzsde pénteki kereskedésének zárása előtt 0,40 százalékos pluszban állt a Ferrari árfolyama.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!