Drágábban autózhatunk Horvátországba

Szombattól a Zágráb-Split közötti autópályaszakasz díja 200 kunára (8325 forint) emelkedik. A Zágráb-Rijeka útszakaszon 77 kunát (3205 forint) kell fizetni. A magyar határtól a Zágrábig tartó autópályán 47 kuna (1956 forint) a jegy ára.

Aki az ország keleti feléből utazik az Adriai-tengerre és Udvarnál vagy Drávaszabolcsnál lépi át a határt, valamint Eszéknél hajt fel az autópályára, Zágrábig 135 kunát (5619 forint) fog fizetni. Az autópályadíjak euróban is fizethetők, a visszajáró összeget azonban horvát kunában fizetik ki. A szezonális árak szeptember 30-ig érvényesek, utána a HAC visszatér az áprilisi díjszabásra.

Kedvezményre tehetnek szert azok az autósok, akik rendelkeznek elektronikus ENC-készülékkel. A szezonban 21, a szezonon kívül 33 százalékos engedményre jogosít fel a használata.

A készülékek a fizetőkapuk melletti irodákban megvásárolhatók és készpénzzel is feltölthetők. Az ENC-n lévő összeg 100 kunán felül bármennyi lehet, és akár jövőre is felhasználható. A készülékkel elkerülhető a sorban állás is a készpénzes fizetőkapuknál, és az ENC feliratú kapunál néhány percen belül tovább lehet haladni.

A dobozt egyszerűen a szélvédőnél kell tartani, a sorompóhoz érve az eszköz sípol, majd nyílik a kapu. A lehajtást az autópályáról regisztrálja a következő ENC feliratú kapu, és leveszi a készülékről az útdíjnak megfelelő összeget, ami a kijelzőn láthatóvá válik, mint ahogy az is, hogy mennyi pénz maradt a készüléken.

Az emelés hátterében az áll, hogy a HAC kötelezettségei 5,2 milliárd euróra rúgnak. A cégnek csak az idén 1,14 milliárd euró törlesztőrészletet kell visszafizetnie, jövőre pedig még többet. Az ágazat adóssága az államadósság 13,5 százalékát teszi ki, a bevételek pedig nem elegendőek arra, hogy a következő öt évben fedezzék a hiteleket.

A horvát kormány március közepén fogadta el az autópálya-kezelő vállalatok átszervezésére irányuló reformtervezetet, amely egyben az autópályadíjak növekedését vonta maga után. Az átalakítás április 3-tól öt százalékos autópályadíj-növekedéssel járt, valamint lehetőséget adott további 10 százalékos drágulásra a turisztikai főszezonban.

