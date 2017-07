Hihetetlen gyakorlat egy cégnél, még a fogyasztókat is hívogatták

A fogyasztók sürgetése és a termékek lényegi jellemzőiről nyújtott valótlan tájékoztatás miatt versenyhivatali eljárást kezdeményezett a Magyar Nemzeti Bank az Invest and Trade Kft. ellen – mondta az InfoRádiónak Binder István felügyeleti szóvivő. Hozzátette: a befektetési ügynökök tevékenységét a tőkepiaci törvény tavaly óta szigorúbban szabályozza.

A Magyar Nemzeti Bank helyszíni ellenőrzést tartott az Invest and Trade-nél, illetve tanúként meghallgatta a társaság néhány munkatársát, jelenlegi és potenciális ügyfeleit is.

„Megállapítottuk, hogy vannak jelek, amelyek arra utalnak, hogy az Invest and Trade Kft. nyitva tartása sértheti a törvény rendelkezéseit. Ilyen például az, hogy telefonon ismétlődően nem kívánatos módon sürgetik a fogyasztókat, illetve a termékek lényeges jellemzőiről – például arról, hogy az adott befektetési célra mennyire alkalmasak, milyen előnyök, eredmények várhatók a használatuktól – valótlan, megtévesztésre alkalmas információközlések hangozhattak el” - közölte Binder István.

Hozzátette: az, hogy ez mekkora ügyfélkört érint, még további vizsgálat tárgya.

Mindenesetre meglehetősen nagy számú üzletkötő, együttműködő személy volt jelen az MNB helyszíni ellenőrzésekor.

A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője elmondta, hogy tavaly jelentős változást hozott a tőkepiaci törvény szigorítása, illetve a tőkepiaci jogszabálycsomag életbe lépése.

„Korábban ugyanis jogosulatlan szolgáltatók is voltak a piacon, és olyan megbízó nélküli tőkepiaci függő ügynökök, illetve egyéb alsóbbrendű közvetítők is voltak a piacon, akik ugyan szerepeltek a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásában – például pénzpiaci közvetítőként, biztosítási közvetítőként –, de suba alatt határon átnyúló szolgáltatóknak vagy Európában semmiféle szolgáltatási engedéllyel nem rendelkező társaságoknak is végeztek közvetítéseket, adott esetben például az itt említett megtévesztő technikákkal is” - mondta Binder István.

Közölte: a törvénymódosítás tavaly elrendelte, hogy

a nyilvántartott több mint 500 megbízó nélküli tőkepiaci függő ügynököt törölni kell a nyilvántartásból,

illetve közel 1400 alsóbb szintű közvetítő gazdasági társaságot vagy magánszemély regisztrációját megszüntette a jegybank.

A felügyeleti szóvivő elmondta, hogy habár egy határon átnyúló szolgáltatónál nem a jegybank a felügyelő hatóság, megvan a lehetősége erre.

Ezzel élt is a jegybank ebben az esetben is a ciprusi megbízónál – közölte Binder István.

„Természetesen a Magyar Nemzeti Banknak lehetősége van arra, hogy a ciprusi felügyeleti hatósághoz forduljon,

és az ő vizsgálatukat is kezdeményezze abban az esetben, ha nemcsak a függő ügynökök helytelen gyakorlatáról van szó, hanem erre épül a megbízó üzleti modellje” - fejtette ki a jegybank felügyeleti szóvivője.

