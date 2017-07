Négy magyarországi kalandparkot is bezárattak

Idén eddig négy kalandparkot zártak be átmenetileg azért, mert az üzemeltető nem tartott be minden előírást - mondta az InfoRádiónak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős államtitkára. Keszthelyi Nikoletta hozzátette: ezeket a létesítményeket csak a hiányosságok pótlása után lehet újra megnyitni.

Elkezdődtek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a nyári idegenforgalmi főszezonban, az idén a fesztiválokat, a kalandparkokat és a vidámparkokat vizsgálja kiemelten a fogyasztóvédelmi hatóság - mondta Keszthelyi Nikoletta, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára.

Mint elmondta, eddig

87 kalandparkban 233 kalandpályát ellenőriztek, 31 helyszínen, 80 eszközben találtak hiányosságokat.

A 34 százalékos kifogásolási arány jelentős javulás a tavalyi 54 százalékhoz képest, de ezt is túl magasnak tartják, ezért augusztus végéig folytatják a kalandparkok kiemelt ellenőrzését.

"A kollégáink azt ellenőrzik, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően üzemeltetik-e a parkot, megvan-e az úgynevezett megfelelőségi tanúsítvány. Azt is vizsgálják, hogy megvan-e az adattábla, ez azért fontos a fogyasztóknak, mert ezen van a terhelhetőség, hogy hányan vehetik igénybe az eszközt. És fontos az is, hogy olyan kezelőszemélyzet legyen, amely megfelelő képzésben részesült" - mondta Keszthelyi Nikoletta arról, hogy mit ellenőriztek a parkokban.

Az államtitkár elmondta, hogy

négy kalandparkot zártak be ideiglenesen az ellenőrök, mert annyi hiányosságot találtak.

13 kalandparknál nem a teljes parkot, hanem egyes eszközöket tiltottak be, ezeken a helyeken továbbra is be lehetett lépni, de a betiltott eszközöket nem lehetett használni.

A vizsgált 136 állandó és utazó vidámpark közül - ide értve a légvárakat és a go-kart pályákat is - hiányosságok miatt tízet záratott be a hatóság, illetve megtiltotta a hibás berendezések működtetését. A bezárt kaland- és vidámparkok kizárólag a hibás eszközök kijavítását és a hiánytalan, szabályos dokumentációk hatóságnak történő bemutatása esetén nyithatnak ki újra - tette hozzá a helyettes államtitkár.

