Íme az ország legjobb hárslevelűi

2017. június 23-án rendezték meg az Országos Hárslevelű Borversenyt, amelyre számos borvidékről, több kategóriában neveztek hárslevelű borokat. A verseny eredményeit szemlélve újra bebizonyosodott, hogy ennek a szőlőfajtának milyen jól áll a természetes maradék cukor.

Somlói, villányi, tokaji, mátrai, balatoni, bükki és természetesen egri, debrői hárslevelűket is bíráltak a szakemberekből és borászokból álló bizottságok.

Minden nevezett kategóriában adhattak aranyérmet, de ezüstöt és bronzot is szép számmal osztottak ki, míg a nagy arany büszke nyertese idén Gecse István 2014-es évjáratú édes Debrői Hárslevelű bora lett.

Az egyedi klíma, a talajadottságok és a tradíció együtt teszi egyedivé

ezt a gyümölcsös, jellegzetes fehérbort, a debrői hárslevelűt, amely legtöbbször félédes kategóriában jelenik meg a piacon. Az érett szőlő összetett illatot és gazdag gyümölcsösséget ad a bornak, amit az élénk sav kellemesen egyensúlyoz ki.

„Nehéz dolga volt a zsűrinek, annyi szép hárslevelűt neveztek az idén, szerte az országból, a száraztól az édesig” – mondta Főczény András, a Verpeléti Hegyközség hegybírója. „14 arany- és sok ezüst-, valamint bronzérem született, a bizottságok elnökeinek véleménye szerint is kiegyensúlyozott versenyt tudhatunk magunk mögött.”

„A sajátos mikroklimatikus adottságnak köszönhetően a botritisz csodálatos ajándéka is lehet a természetnek”

– fűzte hozzá Gecse István, a nagy aranyat nyert 2014-es, édes Debrői Hárslevelű borásza.

Bolyki János 2013-as évjáratú, Meta Téma I., II. és III. szüret nevű borai is ezüst- és aranyérmesek lettek a versenyen. „Három hárslevelűt küldtem be, ebből mindhárom érmet kapott. Ugyanarról területről, a 3,7 hektáros Középbérc-dűlőből származik a szőlő, és az évjáratuk is megegyezik. Amiben különböznek, az a szüretek időpontja. Három ütemben szedtük le a szőlőt, október közepén, végén és november elején, így egyre magasabb a borok maradékcukor-tartalma.”

Július 6-án, csütörtökön este 7 órakor, az Egri Bikavér Ünnepen kerül sor a díjátadóra, ahol az aranyérmet és különdíjat nyert borászoknak nyújtják át az elismeréseket. A rendezvénysorozat minden évben rengeteg vendéget vonz a városba, így a hárslevelű fajta is kiemelt figyelmet kap majd a borkedvelők oldaláról.

