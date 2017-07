Nagy változás a tejfölöknél

Ennek oka, hogy a hazai feldolgozóknak külföldről kell beszerezniük az egy év alatt háromszorosára drágult zsíros tejszínt, a magyar tejek beltartalmi értéke ugyanis alacsony.

A mostani magas árakat viszont a magyar feldolgozók nem tudnák kifizetni, ezért már ősszel komoly gondok lehetnek a hazai piac ellátásával.

Mélykuti Tibor, a Tej Terméktanács elnöke a Magyar Időknek elmondta, az elmúlt időszakban alaposan megnőtt a tej zsíros része iránti kereslet. Németországban például a tömbös vaj ára ma kilogrammonként 6,2 euró, míg tavaly májusban – a tejpiaci válság közepén – harmadáron, 2,6 eurón kereskedtek a termékkel. Ugyanez a helyzet a negyvenszázalékos tejszín esetében is: míg tavaly májusban egy euróért kelt el a tejszín, most 2,8 eurót fizetnek érte a felvásárlók. A drágulás pedig a következő hetekben-hónapokban is folytatódik, így ősszel már a három eurót is meghaladhatja a tejszín ára.

Annak érdekében, hogy csökkenjen a hazai ipar importkitettsége, a magyar gyártók arra ösztönöznék a hazai tehenészeteket, hogy megfelelő takarmányozási rendszerrel növeljék az előállított tej beltartalmi értékeit.

