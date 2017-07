Drasztikusan emelkedik az áfa, sokan nagyon rosszul járnak

Bár 2020 még messze van, de akik most vásárolnak új lakást, több ok miatt is érzékenyen érintheti a projekt csúszása. Az egyik leginkább pénztárcát érintő késedelem, ha a projekt végül 2019. december 31. után készül csak el, vagyis akkor, amikor az új lakásokra vonatkozó áfa ismét 27 százalékra emelkedik, ami a mostani 5 százalékos kulccsal szemben drasztikus változás lesz, és

jelentősen növelheti a befizetendő részletek összegét

- írja a Portfolio.

Már most ezer felett van az olyan legalább négylakásos társasházban épülő lakások száma, ahol a tervezett átadás egy évet is csúszik a Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint.

Fehér Tamás, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda vezető adójogásza a lapnak elmondta, egy már megkezdett projekt esetében a felek általában olyan végleges szerződéssel rendelkeznek, amely alapján a végső átadásra később kerül sor, például csak 2020-ban. Jellemző azonban, hogy már a végső átadást megelőzően is van fizetési kötelezettsége a vevőnek. Nagyon sok múlik azon, hogy a felek miként állapodtak meg, de

az áfa szempontjából az ingatlanátadás teljesítési időpontja a meghatározó.

Ha a végső átadásra csak 2020-ban kerül sor, akkor nagy az esélye, hogy a vételár legalább egy részét már a magasabb általános áfamérték fogja terhelni.

Ha előlegfizetést is tartalmaz a szerződés, akkor az előleget úgy kell tekinteni, hogy az az áfa arányos (még kedvezményes) részét is magában foglalja, és az emelt áfamérték majd csak a már megfizetett előleg nettó összege és a végösszeg különbözetére rakódik.

Nagyon lényeges kérdés, hogy a felek nettó vagy bruttó árban állapodnak-e meg.

Ha az utóbbi, akkor a vevő akkor sem fizet majd többet, ha egyébként közben emelkedik az áfamérték, a kivitelező (eladó) bevétele ilyenkor azonban kisebb lesz. Fordított esetben az esetleges áfakockázat a vevőt terheli.

