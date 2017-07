Vigyázat, drasztikus drágulás a Balatonon

Alig akad a balatoni fizetős strandok között olyan, amelyik nem emelte idén a főszezonra a belépők árait. A drágulás nem is visszafogott, több helyen 30 százalékos emeléssel is találkoztunk. Akár háromszoros is lehet a különbség a legdrágább és a legolcsóbb strandok között.