Sikeres magyar rendszert másolnak külföldön

Példaértékű és hatékony eszköz a fiktív és adózatlan áruk kereskedelme ellen az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (ekáer), amelyet már több ország is lemásol - tájékoztatta Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára

A magyar ekáer alapján kidolgozott lengyel SENT rendszer 2017. május 1-jei hatályba lépését követően 2018-ban a szlovák adóhivatal is alkalmazza majd az online közúti ellenőrzés új rendszerét. A fokozott nemzetközi érdeklődés érthető: két év alatt több mint 420 milliárd forintot hozott a költségvetésnek az ekáer és az online pénztárgép - mondta.

Tállai András emlékeztetett, hogy az utaztatásos áfacsalások kiszűrésére létrehozott ekáert az elmúlt több mint két évben az Európai Unió majd minden tagállama tanulmányozta.

Megfogalmazása szerint szavai szerint új korszak kezdődött a magyar adórendszerben azzal, hogy nem a meglévő adók emelését szorgalmazza a kormány, hanem a meglévő adókat kívánja hatékonyabban beszedni. Amíg az új pénztárgépek a feketeértékesítést akadályozhatják meg, addig az ekáer annak szabhat gátat, hogy a kereskedők igazolatlan eredetű, s így szükségképpen adózatlan árut szerezzenek be, s adják tovább ügyfeleiknek, vagy éppen fiktív árukereskedelem után igényeljék vissza az áfát. Az elektronikus közúti rendszer akár el is tüntetheti az áfacsalások legnépszerűbb, egyben legnagyobb kárt okozó módszerét: az utaztatásos áfacsalásokat - mondta.

Az ekáer indulásától eltelt két és fél év alatt - 2017. július 1-ig - 65 ezer regisztrált vállalkozás mintegy 29 millió szállítmányának adatait elemezték a hivatal szakemberei. 2017. első félévében a NAV munkatársai a közúti ellenőrzések során több mint 10 ezer törvénysértést jegyzőkönyveztek. A jogszabályokat megszegő vállalkozások összességében előreláthatóan 616 millió forint mulasztási bírsággal számolhatnak. A járőrök több mint 70 esetben bűncselekmény alapos gyanúja miatt kezdeményezték a büntetőeljárást megindítását. Az összességében 1,5 milliárd forintos elkövetési érték jól jelzi a bűntettek súlyosságát. Az ekáer alkalmas arra is, hogy az egészségre káros élelmiszereket kiszűrje. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 33 esetben semmisítette meg a közúti ellenőrzések során kiszúrt, jellemzően igazolatlan eredetű és még állati takarmánynak is alkalmatlan szállítmányokat - részletezte az adatokat az államtitkár.

Azt, hogy az ekáer alkalmas a csalárd vállalkozások kiszűrésére, az egyik legprudensebb brüsszeli testület, az Európai Számvevőszék is elismerte - hangsúlyozta Tállai András. Az ekáer a gazdaságfehérítés mellett az adóbeszedés hatékonyságát is növeli. Ezt igazolja költségvetés bevételi adatsora is. Csak idén június 30-ig több mint 5,7 milliárd forintnyi tartozást egyenlítettek ki az ekáer szűrőjén fennakadt végrehajtható adótartozást felhalmozó vállalkozások - tette hozzá.

