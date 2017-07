Kedvező változás jön a bankkártyáknál, mindenkit érint

A bankkártyahasználat folyamatosan emelkedik, havonta átlagosan öt tranzakciót végzünk, de a visszaélések száma is megnőtt. A kártyás csalásokkal kapcsolatos szabályozást szedte össze a Pénzcentrum, és kiderült, jövőre fontos változások léphetnek életbe.

2016-ban nagyot ugrott a bankkártyás fizetéseknek a népszerűsége, hazánkban jelenleg 10,4 millió bankszámla- és 9,1 millió fizetési, vagyis hitel- és bankkártya van forgalomban. A növekvő kártyahasználat miatt persze a kártyás visszaélések száma is megemelkedik, hamarosan azonban a fogyasztókat védő két fontos új változás is életbe léphet.

A Pénzcentrum cikke felhívja a figyelmet arra, hogy már most is az ügyfelekre hárított kár az összes veszteség csupán 10 százalékát teszi ki, hiszen

a visszaélések terhét 90 százalékban a kibocsátók viselik.

A bankkártyás visszaélések esetében a pénzforgalmi törvény részletesen meghatározza a felelősségi és kárviselési szabályokat.

Jelenleg ha nem rosszhiszeműen és nem csalárd módon járunk el, és ellopott vagy elveszett bankkártyánkkal, a PIN-kódunk használatával történt a visszaélés, a bejelentésig keletkezett kárból legfeljebb 45 ezer forintnak megfelelő összeg mértékéig kell nekünk viselni a kárt.

A 2018 elejétől életbelépő új szabályozás szerint

ez az összeg 45 ezerről 15 ezer forintra csökkenhet,

illetve, a kivizsgálás ideje is megváltozik, legkésőbb másnap vissza kell adni az ügyfélnek az ellopott összeget.

A bankkártya eltűnésének, ellopásának bejelentését követően a keletkezett kárt már teljes mértékben a pénzforgalmi szolgáltató viseli, kivéve, ha súlyosan gondatlanul járunk el, például ha a PIN-kódunk és a bankkártyánkat egy közös helyen tartottuk.

Nekünk is kötelességünk bejelenteni, ha elveszik vagy ellopják a kártyánk. Ellenben a bankok is észlelhetnek a gyanús tranzakciókat, amelyek esetén értesítenek minket, de akár le is tilthatják a kártyánkat. A külföldi utazásokat éppen ezért érdemes lehet jelezni külön a bankunk felé.

A kártya elvesztése esetén fontos, hogy mihamarabb jelezzük a problémát bankunk felé, hogy ne lehessen visszaélni kártyánkkal. Ha kártyaadatainkat vagy a PIN-kódot megszerezték, a kártyát rögtön le kell tiltani.

A már megtörtént jogosulatlan tranzakcióról egy reklamációs nyomtatványt kell kitöltenünk (ez a legtöbb banknál elküldhető e-mailben, vagy kérhető/leadható személyesen bankfiókban), amely alapján a bank kivizsgálást indít az elfogadóhely felé, ahol a reklamált tranzakció történt. A kivizsgálás kártyatársasági előírások alapján maximum 120 nap, az eredmény határideje az elfogadóhely bankjának válaszától függ.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!