Okos megoldások a megavárosokban

„Az egyik legfontosabb feladat a kibocsátott káros anyag és a stressz csökkentése, illetve a balesetmentes mobilitás megvalósítása. Ezt a Bosch a hálózatba kapcsolt technológiákkal kívánja elérni, ami első körben okos városokban fog működni” - vázolta a vállalat kommunikációs munkatársa.

Hozzátette: a jövő mobilitása intelligens, multimodális és megosztott.

„A cél, hogy mindenki stresszmentesen közlekedhessen, és a közlekedés minden résztvevőjét, miden közlekedő eszközt –

a tömegközlekedésben résztvevőket, a gépjárműveket, az önvezető járműveket, a motorkerékpárokat – egy közös hálózatba kapcsoljunk”

- ismertette Hack Mónika.

A hálózatban való működéssel kapcsolatban elmondta: 2020-ra minden új termék és eszköz internetes kapcsolódási lehetőséggel fog rendelkezni, így jön létre a közös kommunikáció.

„Egy interneten keresztüli okostelefon-applikációval például előre lehet foglalni majd a multimodális mobilitási szolgáltatásokat, amik jelentős szerepet játszanak majd a zsúfoltság csökkentésében” – ismertette.

A nagyvárosi közlekedés széleskörű automatizálása pedig egyre nagyobb biztonságot és ezáltal kevesebb balesetet jelent – tette hozzá Hack Mónika.

Elmondta, hogy

évente több mint 1,2 millió haláleset történik a világ útjain, a hálózatba kapcsoltság azonban elősegíti ezeknek a baleseteknek a megelőzését, számának csökkentését.

A jövőben minden tizedik jármű megosztott jármű lehet a jövőben.

„Erre már most is van nagyon jó példánk: a Coup nevet viselő e-robogómegosztó szolgáltatás Berlinben és Párizsban működik, aminek a segítségével nemcsak egy internetes platformon keresztül előre lehet foglalni járművet, hanem a levegő minőségének a javításában is szerepet játszik, hiszen az elektromos megoldásoknak köszönhetően csökken a károsanyag-kibocsátás is” - közölte a Bosch kommunikációs munkatársa.

