Jó hír a Wizz Airtől

Október végétől a nagyméretű poggyászokat is ingyenesen lehet felvinni a Wizz Air járataira - nyilatkozott a társaság vezérigazgatója az InfoRádiónak. Váradi József elmondta: egyre több utast hoznak Magyarországra. Kifejtette azt is: egyelőre még nincs olyan technológia, amelynek segítségével a repülés ideje alatt is lehetne internetezni.