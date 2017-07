Kiderült a terv: így mentik meg a dízeleket

A most megszellőztetett mentőcsomaggal minden németországi és a piacon elérhető külföldi márka dízelmotorral szerelt változatát "frissítik", amelyek megfelelnek a legutóbbi emissziós standardoknak (Euro-6, Euro-5) - írta a Portfolio.

A szoftverfrissítésekkel az autóipar képes lesz körülbelül 20 százalékkal mérsékelni az autók nitrogén-oxid-kibocsátását - idézte a Reuters meg nem nevezett forrását. Egy bizottság figyeli majd a frissítés hatásait, részben azért, hogy elkerülhető legyen a dízelmotoros autók városokból történő kitiltása.

A német autóipari szakértők és az ország szakminisztere, Alexander Dobrindt augusztus 2-án csúcstalálkozón vitatják meg a kérdést,

a most kiszivárgott tervet pedig várhatóan augusztus 4-én mutatják be hivatalosan is.