Nagyon fontos dolog hiányzik a lakásokból

A beruházókon úrrá lett a lakásépítési láz, tavaly közel háromszor több építési engedélyt adtak ki számukra, mint előző évben. Az újépítésű társasházak esetében a befektetők igyekeznek a piaci igényeknek leginkább megfelelő 40-70 négyzetméteres lakásokat kialakítani. A statisztikák szerint az elmúlt öt évben az új lakások mérete átlagosan 15 négyzetméterrel csökkent, aminek sokszor a kiszolgáló helyiségek látják kárát - írta a Világgazdaság. Annak, aki spájzban szeretné tartani az élelmiszereket, vagy megfelelő helyen tárolni a síléceket, jó eséllyel komoly plusz költségekkel kell számolnia.

A növekvő keresletet és a költséghatékonyságot szem előtt tartva

az ingatlanberuházók az adott alapterületen általában a lehető legtöbb lakást alakítják ki.

Ezért egyre többször fordul elő, hogy eltűnik a régebbi lakásokban teljesen megszokott spájz, gardrób vagy tároló.

A vásárlói igény azonban nem szűnt meg, továbbra is keresettek a plusz helységekkel rendelkező lakások - ezeket az építtetők igyekeznek pinceszinten vagy az emeleten kialakítani, áruk négyzetméterenként a 200-400 ezer forintot is elérheti. Sőt, az is egyre gyakoribb, hogy az erkélyre, teraszra terveznek tárolót, így az nem vesz el helyet a hasznos lakótérből.

