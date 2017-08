Durván emelkedhet a késedelmi pótlék

Az NGM közleménye szerint új adóeljárási törvény a jelentős egyszerűsítés mellett egyre több, Európában is példaértékű szolgáltatást biztosít az adózóknak. Az adóhivatal új szolgáltatással – mentorálással, és ha szükséges szakmai támogatással - segítené a kezdő vállalkozásokat. Az adóhivatal szóban vagy írásban tájékoztatást nyújt a kezdő vállalkozás adókötelezettségeiről, az azok teljesítését segítő információk elérhetőségéről. A kapcsolatfelvételt követően pedig fél éven keresztül személyre szabott segítséget nyújt - írja a portál.

A tervezet szerint

megszűnnek az egy évnél hosszabb ideig tartó ellenőrzések,

ugyanis egyetlen vállalkozást sem lehet kitenni ilyen hosszú idejű revíziónak. Az adóellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 365 napot. A változás természetesen nem érinti a magánszemélyeket, az egyéni vállalkozókat és a megbízható adózókat, mert esetükben – épp úgy, ahogy most is - a revizoroknak 180 napon belül be kell fejezniük a vizsgálatot.

Megszűnik továbbá az adószám felfüggesztésének intézménye éppúgy, mint ahogy számos (a háztartási alkalmazott bejelentésének elmulasztása vagy a jogszerűtlen adóelőleg mérséklése miatti, illetve az üzletlezárást helyettesítő) mulasztási bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás.

A hatályos szabályozás szerint a szándékos adóeltitkolás esetén 200 százalékos bírságot kockáztattak az adózók, de a jövőben e tétel a felére csökken. A kormány reményei szerint a pusztán időhúzás miatt benyújtott fellebbezések visszaszorítására is alkalmas lehet az új szabály, amely szerint, ha az adózó lemond a fellebbezésről, és az esedékességig megfizeti a határozatban előírt adókülönbözetet, mentesül a kiszabott adóbírság 50 százalékának megfizetése alól.

A kormány oldalára feltöltött szövegből kiderül, hogy az új adózási, adóigazgatási eljárási szabályok 2018. január elsejétől lépnek hatályba, de azokban az ügyekben, amelyek korábbra datálódnak, vagy az eljárás korábban indult, ám még nem született meg a jogerős határozat, már az új - a kormány szerint az adózók számára kedvezőbb - rendelkezéseket kell figyelembe venni. Kivéve azokban az esetekben, amikor az adózó a régi szabályokkal jár jobban, mert ilyenkor az idén december végéig hatályos szabályok az irányadók.

Az indoklásból kiderül, hogy

jelentősen emelkedik a késedelmi pótlék mértéke.

Aki ma elkésik az adókötelezettsége teljesítésével, a jegybanki alapkamat kétszeresének (ez jelenleg 1,8 százalék) megfelelő pótlékot kell fizetnie. A jövőben viszont az alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékére emelkedik a fizetendő rész, vagyis 5,9 százalékot kellene fizetni a NAV-nak. Az előterjesztő NGM szerint ezzel megszüntetik azt a helyzetet, hogy a legolcsóbb hitelező jelenleg az adóhatóság, illetve az állam.

