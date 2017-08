Újabb drágulás jöhet a húsoknál

Augusztus óta csak a korábbinál magasabb hústartalommal gyártott felvágottak, virslik kerülhetnek forgalomba ezekkel az elnevezésekkel. A fogyasztók emiatt az alacsonyabb hústartalmú termékeket már más, általában a gyártó által kitalált elnevezésekkel találhatják meg. A vásárlóknak érdemes a termék címkéjéről tájékozódniuk a hústartalomról, de az elnevezés is sokat segít, ha a minőségi termékeket keresik.

A Magyar élelmiszerkönyv módosításának köszönhetően augusztus óta szigorúbb szabályok vonatkoznak a húskészítményekre. Eszerint virsli és párizsi elnevezéssel már csak a magasabb, a korábbi 40 százalék helyett legalább 51 százalékos hústartalmú termékek kerülhetnek forgalomba.

Ez nem jelenti azt, hogy az alacsonyabb hústartalmú áruk lekerülnek a polcokról, azonban ezeket már nem lehet párizsi vagy virsli néven eladni.

A fogyasztók a húskészítmények hátoldalán feltüntetett adatokból tájékozódhatnak az adott termék hústartalmáról – mondta a Magyar Időknek Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke.

Jelezte:

a vevőknek áremelkedéssel is számolniuk kell,

elsősorban azoknál a termékeknél, amelyeknél a gyártó az élelmiszerkönyv előírásai miatt megemeli a hústartalmat, így nő az előállítási költsége is.

A hússzövetség elnöke ugyanakkor hozzátette: eddig is drá- gábbak voltak a magasabb hústartalmú termékek, a vásárlók a felvágottaknál és a virsliknél korábban is akár öt-hatszoros árkülönbséget is tapasztalhattak.

