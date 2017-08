Mégsem jön az új magyar légitársaság?

A társaság ráadásul sem marketing, sem pedig kereskedelmi tevékenységbe nem kezdett eddig; a Ronanair.com weboldalon a kínálattal kapcsolatban nincs érdemi információ, így nem tudni, hogy hova és mennyiért lehetne utazni a társasággal. Álláshirdetések ugyanakkor vannak, legénységet, köztük pilótát toboroznak ATR 72-500 típusú, legfeljebb 78 utas befogadóképességű turbólégcsavaros repülőgépre.

Még több kérdést vet fel, hogy a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren sem tudnak sokkal többet az új társaság – elvileg néhány héten belüli – megjelenéséről. A légikikötőt üzemeltető Budapest Airport szóvivője, Hardy Mihály mindössze annyit közölt a Magyar Nemzettel, hogy Ferihegy nyitott minden légitársaság irányába, amely birtokában van a szükséges engedélyeknek és készségeknek, ám a Ronan részéről eddig csak egy informálisnak tekinthető megkeresés volt.

A lap úgy tudja, hogy a Ronan Air kért ajánlatokat a földi kiszolgálást végző társaságoktól is, ám szerződéskötésre eddig nem került sor. Az ügyben Galgóczy Ferencet, a Budport Handling vezérigazgatóját kérdeztük, aki szűkszavú válaszában kifejtette: légitársasági tenderekről nem nyilatkozhat, mivel az a felek belső ügye. Általánosságban azonban elmondta, hogy egy új légitársaság operációját megelőzően legalább másfél-két hónappal szerződést kell kötni valamelyik földi kiszolgáló szervezettel, ennyi időre van szükség a felkészüléshez, illetve a kiszolgáló személyzet képzéseihez.

Repülőtéri forrásaik segítségével a lap megszerezte azt a promóciós anyagot, amelyet a RonanAir Légiközlekedési Kft. egyedüli tulajdonosa, Rohan Nanayakkara mutatott be a lehetséges partnereknek. E szerint a társaság néhány nyugat-európai város mellett például Pozsonyba, Debrecenen keresztül Marosvásárhelyre és Zágrábba is indítana járatokat. A terv észszerűsége már csak azért is megkérdőjelezhető, mert e célpontok akár vonattal vagy busszal is néhány órán belül elérhetők.

A lap név nélkül nyilatkozó repülőtéri forrásainak egybehangzó véleménye szerint a Ronan Air nagy szélhámosságnak tűnik, ami a néhány évvel ezelőtti Sólyom Airways esetére emlékeztet, csak ha lehet, még kevesebb konkrétummal.

Egyikük szavai szerint a Duna motoros hajóval való átszelése is több előkészületet igényel, mint amennyit a társaságtól látni lehetett eddig, ráadásul a társaságnak még a működéshez szükséges hatósági engedélyei sincsenek meg.

Rohan Nanayakkara egyébiránt hazánk tiszteletbeli konzuljaként is tevékenykedik Srí Lankán. Egy helyi tévécsatornának két héttel ezelőtt arról beszélt, hogy 22 célállomásra fognak repülni Budapestről, a magyar fővárost az ázsiai régióval, Afrikával és közép-európai desztinációkkal fogja összekötni, mind rövid, mind hosszú távú járatokkal.

