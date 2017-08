Szigorúbban foghatják az utazási irodákat

Bakó Balázs szerint még nem lehet tudni, hogy pontosan mikorra lehetnek változások. Az utazási csomagokra vonatkozó uniós direktíva egyes tételeit a tagországoknak is be kell majd építeniük az utazási tevékenységre vonatkozó jogszabályokba - ennek jogharmonizációja most zajlik.

Ezzel kapcsolatban fontos, és a Green Holidays ügy is rámutat, hogy a vagyoni biztosítéknak mindenképpen 100 százalékosan fedeznie kell az utasok költségeit egy adott csőd esetében. Vagyis nem lenne szabad előfordulnia, hogy valaki nem kapja vissza a befizetett összeg egészét.

MUISZ-célok A szövetség támogatná, hogy változtassanak a vagyoni biztosítékok számítási rendszerén. Azt is javasolják, hogy bontsák ketté a biztosíték kérdését: az egyik rész a "kint ragadt" utasok hazahozatalát, a másik az itthon maradt utasok kártalanítását fedezné. Részletek itt.

Bakó Balázs hozzátette: az utasnak minden esetben joga van tudni, hogy csomagot vásárolt-e, vagy egyelemű szolgáltatást, illetve azt is, hogy milyen garanciák vonatkoznak rá.

Mindezek mellett az ellenőrzésben is szigorítás lesz - mondta a MUISZ munkatársa.

