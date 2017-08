Súlyos trauma a magyar gazdaságban

Számos problémát fogalmaztak meg a tengelysúlymérés tervezett bevezetésével kapcsolatban a fuvarozó szervezetek, és azt javasolják, hogy a rendszer teljes élesítését legalább 2018 tavaszáig halasszák el.

Sokkal nagyobb traumát okoz a közúti fuvarozók számára a nemzeti tengelysúlymérő (TSM) rendszer bevezetése,

mint amilyet a megtett úttal arányos díjfizetésre való áttérés jelentett 2013-ban – mondta a Világgazdaságnak Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary ügyvezető főtitkára. Az egyik legnagyobb kifogása a jogszabálytervezettel kapcsolatban, hogy a jelenlegi szabályozással szemben nem tartalmaz toleranciát. Márpedig több olyan helyzet előfordul, amelyben nem érvényesülhet a patikamérleg-gyakorlat. Vannak olyan áruféleségek, mint például a fénymag (ez egy madáreledel), amelyeket nagy mennyiségben szállítanak közúton külföldre, és a jármű olyan részeire is befolyhatnak, hogy a mérés során túlsúlyos lesz a szerelvény, miközben nem biztos, hogy a jármű össztömegével van a probléma – magyarázta Dittel.

Az is gondot okoz, hogy az országban rengeteg olyan rakodóhely van, ahol nem lehet megmérni az árut,

emiatt is túlsúlyos lehet a jármű. Előfordulhat az is, hogy a szerelvény papírjain szereplő adatok – amelyekhez gyakorlatilag semmi köze a gépjármű vezetőjének – és a mért mennyiség között különbség adódik. Kérdés, hogy ilyen esetekben – a tolerancia hiányában – ezt hogyan kezeli majd a hatóság, amely nemcsak bírságot szabhat ki, de esetenként több ezer forintos eljárási (közigazgatási) díjat is felszámolhat, amit indokolatlannak tartanak a fuvarozók, szerintük ugyanis ezért az állam semmilyen szolgáltatást nem nyújt. Azt is visszásnak tartják a magyar fuvarozók, hogy miután a külföldieket nehezebben lehet utolérni, bizonyos esetekben a bírságot csak akkor tudják behajtani rajtuk, ha a külföldi jármű visszatér Magyarországra. Az is előfordulhat, hogy a megrakott járművel – a túlsúlyos helyzet elkerülése érdekében – Hegyeshalomnál úgy lépnek ki, hogy csak a határ másik oldalán tankolnak. „Ebben az esetben a magyar állam elesik az üzemanyag áfa- és jövedékiadó-bevételétől” – hívta fel a figyelmet Dittel.

Egy másik érdekvédő, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) számos aggályának adott hangot a rendszer bevezetésével kapcsolatban, miközben elfogadja, hogy a TSM-rendszer kiépítése fontos a hazai úthálózat védelme, a közlekedésbiztonság fokozása és az egyenlő piaci verseny megteremtése érdekében.

