Az élő videókat is manipulálhatja a Facebook

a Facebook felvásárolta a német Fayteq céget. Ezt azóta meg is erősítette a közösségi oldal, de nem kommentálta. Egy olyan cégről van szó, amelynek technológiájával felvett és élő videók esetében is tud azokra illeszteni plusz objektumokat, vagy elvenni onnan részleteket. Sőt, effekteket is ad a videókhoz, erre szintén képes élőben is - írta a hvg.hu.

A technológia nem az üzenőfalon látható felvételekhez illeszkedik, sokkal inkább a kiterjesztett és virtuális valósághoz. A cég leírása – eltüntetik a határt a valóság és a fiktív világ között – is erre utal.

A technológiát arra is használhatják Zuckerbergék, hogy élőben kiszűrjék az egyre többször terjedő veszélyes, erőszakos videókat, például az olyat, amelyen élőben követ el valaki gyilkosságot.

