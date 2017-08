Nagy kockázatok az építkezéseken

Legalább még egy évig folytatódik az ingatlanárak növekedése a hazai piacon. Egyre többen vágnak bele az építkezésbe, gombamód szaporodnak a kivitelező vállalkozások is. A dübörgő piacon a gyors beruházások és a rövid kivitelezési idő miatt jogosan merülhet fel a kérdés a vásárlókban, hogy az újépítésű ingatlanok esetében honnan lehet tudni, megfelelő minőségű a kivitelezés.

A közel egy évtizede hatályos jogszabály szerint az építkezési engedély megadásához kötelező egy műszaki szakértőt megbízni, aki az építkezés helyszínén kíséri figyelemmel, hogy az ingatlan az engedélyeknek, jogszabályoknak, előírásoknak, szerződéseknek és a dokumentációknak megfelelően legyen megépítve. Érdemes vele már az építkezés alatt folyamatosan egyeztetni, ez a rendszer hivatott garantálni ugyanis a munkálatok megfelelő minőségét. Ha valami mégsem stimmel az épületen, a műszaki szakértő jelzi a kivitelezőnek, aki elvégzi a javítást.

„Ázás, penészedés és statikai gondok, amiről leginkább csúnya repedések árulkodnak – ezek a legjellemzőbb hibák, amik az átadást követően aránylag hamar, de legfeljebb pár éven belül jelentkeznek a rosszul megépített épületen” – mondja Homolya Gergely, az OTP Ingatlanpont újépítésű ingatlanokkal foglalkozó projektmenedzsere. Tudtukon kívül óriási kockázatot vállalnak tehát azok, akik megfelelő referencia, vagy releváns tapasztalat nélküli kivitelező által épített ingatlanok közül válogatnak saját szakállukra. Ilyen esetekben jellemzően nehezebb a garanciaigények érvényesítése is, osztja meg tapasztalatát Homolya Gergely.

A legkedvezőbb helyzetben a banki hátterű, vagyis pénzintézeti finanszírozású beruházások vannak. Ezeknél az ügyfelek számára egyfajta garanciát jelent, hogy a bank által megvizsgált és elfogadott kivitelezők építik a házat, megfelelő anyagokból, stabil pénzügyi háttérrel. A bank biztosítja a beruházás folyamatos kontrollját: a műszaki szakértő megvizsgálása, a folyamatos számlaellenőrzések, a befizetett vételárrészletek kezelése, vagy akár maga a megvalósíthatósági tanulmány eleve olyan tényezők, amelyek ha kizárni nem is tudják, de jelentősen csökkentik a kockázatokat, mondja az OTP Ingatlanpont szakembere.

A banki projektek azonban aránylag kis szeletét teszik ki az újépítésű állománynak. A többi projektnél a közvetítők általában szigorú szabályok alapján vesznek fel új ingatlanokat az állományukba. Az OTP Ingatlanpontnál ilyen például, hogy csak az állami építésügyi műszaki szakértők adatbázisában szereplő szakember véleményét fogadják el, ill. hogy részletes szintrajzot, műszaki leírást kérnek be. Az is egy további biztosíték, hogy a tulajdonosi hátteret is feltérképezik - árul el néhány vállalati kulisszatitkot Homolya Gergely.

