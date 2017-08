Rossz hír a Chrome-osoknak

A Chrome egyik jó tulajdonsága, hogy sokféle bővítményt lehet letölteni hozzá, így könnyen az igényekhez igazítható. A bővítmények azonban olykor sérülékenyek is. Áldozatul esett már korábban például a Copyfish és a Web Developer fordítóbővítmény is, most pedig újabbakra került sor - írja a hvg.hu.

A Proofpoint biztonsági gyártó az utóbbi eset nyomán közzétette a kompromittált Chrome-bővítmények aktuális listáját, íme (a már említetteken kívül):

Chrometana (1.1.3),

Infinity New Tab (3.12.3),

Web Paint (1.2.1),

Social Fixer (20.1.1).

A Proofpoint kutatója szerint a TouchVPN és a Betternet VPN bővítmények is érintettek lehetnek.

Az egyelőre ismeretlen támadók a bővítményeket rosszindulatú feladatok végrehajtására alakítják át, vagy hamis reklámokkal, jelszólopással bevételt generálnak a hackerek számára.

