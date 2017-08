Váratlan fordulat az ingatlanpiacon

Augusztus végére újra felpörgött a lakáspiac. Gadanecz Zoltán szakértő úgy látja, aki most kezd el albérletet keresni, már kicsit elkésett, és gondolkodási idő nélkül kell döntést hoznia.

A GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosának tapasztalatai szerint mivel az egyetemisták nyár elején megrohanták a piacot, nehéz kifogni a jó lakásokat. Ilyenkor már csak olyan albérleteket találni, amiknek az ára olyan határon mozog, amiből valamiért nem enged a tulajdonos és a többség drágának találja - tette hozzá.

Az albérleti díjak az utóbbi időben jelentősen megemelkedtek,

a bútorozott és bútorozatlan lakások között szinte már nincs árkülönbség.

A tartósan magas bérleti díjakra a kereső oldal is kénytelen volt azonnal reagálni. Egyre jellemzőbb, hogy míg eddig az esetek többségében párok, barátok költöztek egy adott albérletbe, most akár hárman négyen is összefognak, hogy csökkentsék a költségeket. Sőt, a kialakult helyzet miatt egyre többen dilemmáznak az albérlet és a lakáshitel között.

„25-30 millió forint értékű, újépítésű, kétszobás, XIII. kerületi ingatlant akár 150-160 ezer forintért is ki lehet adni ebben a pillanatban, ami elég magas ár. Amíg ez a tendencia van, nagyon sokan elgondolkoznak azon, hogy inkább vásároljanak, és jellemzővé vált, hogy inkább hitellehetőségek után néznek, s inkább fizetik a törlesztő részleteket" - fejtette ki.

Gadanecz Zoltán szerint nincs már gondolkodási idő, pénzzel kell érkezni a kívánt lakáshoz. Erős döntő tényező továbbá az üzletelés emberi oldala, ezért érdemes mosolyogni a tulajdonosra és kedvesen tárgyalni vele.

Megjegyezte, nagyon érdekes, hogy most

sok diák és munkavállaló is megjelent a piacon korábban alig érzékelt országokból.

„Vegyes lett a kép, nemzetközi lett Budapest, az angolszászok mellett egyre több a kínai, orosz, francia és török érdeklődő is” – fogalmazott.

