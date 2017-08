Hihetetlen átalakulás zajlik a pénzpiacon

Már most jelentős változásokat érzékelhetnek a takarékszövetkezeti ügyfelek.

Nagyon sok takarék neve tűnt eddig el, és tűnik el még az idén a piacról, de az is látszik, hogy magukkal visznek számos fiókot is. Tucatjával zárnak be a kirendeltségek (ez a folyamat már ebben a hónapban felgyorsult), de a dolognak közel sincs még vége - írta az azenpenzem.hu.

Javában zajlik a szövetkezeti hitelintézeti rendszer átalakítása, csak éppen a sokat emlegetett vidéki jelenlét (amelynek fenntartásának törekvése is belejátszhatott – legalábbis a felszínen – abba, hogy az állam 136 milliárd forinttal "kistafírozta" a szektort) szorul erősen vissza.

A bankok változatos elnevezésekkel próbálják a hálózati szűkítések jelentőségét csökkenteni. Tipikus, hogy a fiókbezárást összevonásnak nevezik. A Pillér Takarék még ennél is leleményesebben, az „elérhetőség változása” címszóval tette közzé, hogy az ügyfelek augusztus után többé nem látogathatják négy települési fiókjukat.

A Kelet takarékszövetkezet szintén augusztusban tett közzé értesítést 16 kirendeltség felszámolásáról (az ügyfeleknek elérhetőségként kivétel nélkül más településeket ajánlanak). Több kirendeltségnél ugyanakkor zárva tartási napokat vezettek be (például Biatorbágyon kedden és csütörtökön nem lehet ügyeket intézni, aki mégis szeretne, az Etyeken és Törökbálinton teheti meg).

A sor hosszan folytatható, szeptemberre is újabb fiókbezárásokat jelentettek be, amiket a portál hosszan sorol. Azt is írják, hogy az új szervezetek felállása után nem lenne meglepő, ha újabb fiókbezárásokra kerülne sor.

Tajthy Attila, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (SZHISZ) elnöke még júliusban azt nyilatkozta: szeptemberig tesznek javaslatot a takarékok, hogy összesen hány fiókot terveznek összevonni vagy bezárni.

