Nagyot mentek a brókercégek, sokat kaszáltak

Rekordszintű bevételt tettek zsebre a brókercégek az első fél évben. A nyereségük is megugrott és a mérlegük is felduzzadt, részben a Citi–Erste-fúzió miatt - írta a Világgazdaság.

Hét éve nem voltak olyan nyereségesek a hazai brókercégek, mint idén az első fél évben. Az első hat hónapban a befektetési vállalkozások adózás utáni eredménye 3,069 milliárd forint lett a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint, 45 százalékkal magasabb, mint egy évvel ezelőtt.

Utoljára 2010 első felében volt nagyobb profit a brókercégeknél, akkor viszont még nem vetettek ki különadót a pénzügyi intézményekre, a magánnyugdíjpénztárak vagyonát nem államosították, így azok is aktívabban kereskedtek a tőzsdén, emellett a Buda-Cash és a Quaestor csődje miatt megugró intézményi tagdíjak sem nyomták a befektetési vállalkozások vállát - olvasható a Világgazdaság összeállításában.

A szektorban az üzleti tevékenység eredménye 3,234 milliárd forint lett, ez szintén 45 százalékkal magasabb a tavalyinál. A növekedés főleg annak köszönhető, hogy a befektetési szolgáltatói tevékenység bevételei 27 százalékkal emelkedtek, és

megközelítették a 21,4 milliárd forintot, ami történelmi csúcsnak számít.

Ebben nyilván szerepe volt annak, hogy a lakossági ügyfelek nettó vásárlók voltak a Budapesti Értéktőzsdén és az állampapírpiacon is, de az önkormányzatok is sok állampapírt vettek az első fél évben. Megugrottak viszont a befektetési szolgáltatói tevékenység ráfordításai is, csaknem 38 százalékkal, 10,9 milliárd forintra.

