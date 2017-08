Jelentős változás a magyarországi üzletekben

A legnagyobb béremelést a boltok bérrangsora alapján a bútorbolti eladók kapták egy év alatt. Most legjobban az illatszerbolt, legrosszabbul pedig a halbolt és a ruházati piac fizet - írja a blokkk.com.

Emelkedtek ugyan mindenütt a bérek a bolti dolgozók körében az elmúlt egy évben, de nem egyformán. A boltok bérrangsorát 2017 júniusában az italbolt vezette.

A bolti dolgozók keresete (amiben az alapbér mellett benne van például a bérpótlék, kiegészítő fizetés, prémium, jutalom) hónapról hónapra is hullámzik. Így például a halas boltban 10 ezerrel kevesebbet kerestek júniusban az ott dolgozók, mint májusban, viszont az italboltosnál 13 ezerrel lett több a havi juttatás egy hónap alatt. A benzinkút is jobban fizetett júniusban, mint májusban, átlagosan 9 ezer forinttal. Nagyot esett a sportszerbolti eladók fizetése egy hónap alatt, 18 ezer forintot, pedig indult a nyár. A júniusi bérmozgásban feltehetően szerepet játszott az is, hogy nagyobb tempóra váltott a szünidős a diákmunka, ami ebben a statisztikában nincs benne, de például a nyári szabadságon lévő bolti dolgozók nyilván nem kapnak vasárnapi pótlékot.

A statisztikák szerint 2017 júniusában nyílt az olló a legjobban és a legrosszabbul fizető boltok bérszintje között. Egy év alatt a legtöbb emelést a bútorbolti dolgozók kapták, 38 ezer forintot, de nem sokkal, mindössze kétezer forinttal kevesebbet a benzinkutasok. A legkevesebbet a halárusok havi keresete nőtt, mindössze 12 ezer forinttal. A ruhás piacok árusainak keresete is csak 18 ezer forinttal emelkedett.

sorrend bolttípus 2016. június

(ezer forint) 2017. június

(ezer forint) változás

(%) 1 ital 193 219 + 26 2 bútor 173 211 + 38 3 illatszer 192 207 + 15 4 sportszer 189 204 + 15 5 autószalon 181 202 + 21 6 élelmiszer vegyes 164 194 + 30 7 benzinkút 156 192 + 36 8 ruha 158 185 + 27 9 könyv 146 183 + 37 10 óra, ékszer 155 178 + 23 11 használt cikk 147 175 + 28 12 játék 154 174 + 20 13 híradástechnika 149 174 + 25 14 dohányáru 141 168 + 27 15 hús 137 165 + 28 16 pékáru 139 165 + 26 17 élelmiszer piac 140 164 + 24 18 zöldséges 140 164 + 24 19 ruhás piac 144 162 + 18 20 hal 138 150 + 12

2017 júniusában a boltos kiskereskedelemben foglalkoztatott fizikai dolgozók havi bruttó átlagkeresete 24 milliárd forint költséget jelentett (járulékok nélkül, a négy főnél nagyobb vállalkozások körében), egy évvel korábban ez csak 20 milliárd forint volt. A különbség 20%, ami következik is a keresetemelkedés átlagos üteméből. A boltos kiskereskedelem kapaszkodik felfelé a bérfizetésben, de azért a nemzetgazdasági átlagtól még mindig elmaradóban van.

2016. január

(ezer forint) 2016. december

(ezer forint) 2017. január

(ezer forint) 2017. június

(ezer forint) kiskereskedelem 154 172 183 188 nagykereskedelem 170 196 194 204 nemzetgazdaság 172 195 194 210

