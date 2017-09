Ez lesz a jövő autóinak kulcsa

Bár a legjobb elektromos autók ma már képesek lehetnek akkora távolságot megtenni egy feltöltéssel, mint egy belső égésű motorral szerelt autó egy tankolással, a legtöbb modell egyelőre még távol van ettől a szinttől. Márpedig az elektromos autózás robbanásszerű terjedését az akkumulátor technológiájának fejlődése adhatja majd meg.

A GS Yuasa most úgy tűnik, sikerrel vette ezt az akadályt. A Nikkei Asian Review beszámolója szerint a japán cég bejelentette, sikerült olyan akkumulátort fejleszteniük, amelyek képesek megduplázni a jelenleg kis hatótávolsággal rendelkező elektromos autók hatótávolságát - írta a hvg.hu. A fejlesztések pedig már túlléptek a laboratóriumi kísérletezgetés szintjén, három év múlva pedig tömeggyártásba is kerülhetnek. A fejlesztésbe a Mitsubishi Motors és a Mitsubishi Corporation is beszállt.

A GS Yuasa a világ negyedik legnagyobb lítiumionakkumulátor-beszállítója az autóiparnak.

Kérdés, mit lépnek a versenytársak - például Elon Musk és a német fejlesztői bejelentettek nemrég egy új fejlesztést, amely szerint a Tesla Model S simán vinné az 1000+ kilométert egy feltöltéssel.

