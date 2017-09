Iskolakezdéskor meglódul a lakáspiac

Az iskolakezdés kimutatható hatást gyakorol az ingatlanpiacra. Erről tanúskodik a többi között, hogy ilyenkor megszaporodnak azok a hirdetések, amelyekben a felsőoktatási intézmények közelségére hívják fel a figyelmet az eladók - mondta el Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Hozzátette, hogy a rutinos eladók az egyetemi szemeszterek közeledtével hirdetik meg bérbeadásra, vagy értékesítésre szánt ingatlanjukat, hiszen a kora őszi hónapokban az egyetemisták új hulláma jelenik meg a piacon.

Az ingatlanpiaci szakértő szerint az érdeklődők jól csoportosíthatók. Az egyetemisták egy részének a kollégiumi élet nem megfelelő, esetleg páran összeállva döntenek saját ingatlan bérlése mellett. Másoknál az önálló életkezdet miatt merül fel a lakásvásárlás.

Előbbiek nagyobb albérletben, utóbbiak kisebb lakás megvételében gondolkodnak – mutatott rá Valkó Dávid.

Mivel a főváros népszerű diáknegyedeiben körülbelül másfélszeresére emelkedtek a bérleti díjak a korábbi évekhez viszonyítva, meglátása szerint okkal merül fel sok szülőben, hogy inkább egy lakás megvásárlása mellett döntenek. Ráadásul az ingatlan társbérletként üzemeltetve ki tudja termelni a hiteltörlesztés, a vételár egy részét.

A fővárosban az egyetemi városrészek (VIII., IX., XI., XII.) jó közlekedéssel rendelkeznek, de egy külsőbb kerületben található, alacsonyabb négyzetméterárral rendelkező lakás is ésszerű kompromisszumot jelenthet, ha tömegközlekedéssel 20 perc alatt elérhető az iskola.

Van egy további csoport is a piacon: az árak növekedése sok kisbefektető figyelmét is felkeltette, ők kiadási céllal vásárolnak ingatlant. Nekik azonban a szokásos költségek mellett, mint a vételár 4 százalékára rúgó illeték, és az ügyvédi költség (kb. a vételár 1%-a), egy extra tétellel is kalkulálniuk kell. A bérbeadásból származó nyereséget, hozamot csökkenti a bevétel után fizetendő adóteher - mutatott rá Valkó Dávid.

Hozzátette, hogy ez utóbbiban éppen változnak a jogszabályok: kivezetik az eho-fizetést, a megtérítendő személyi jövedelemadó mértéke 15% lesz.

