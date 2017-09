A kormány megunta az elvesztett pereket, inkább törvényt hoz

Az adózás rendjéről szóló 2017-es törvényjavaslat egy salátatörvény, amely egy hónapja jelent meg véleményezésre a Kormány.hu-n, célja a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az, hogy egyszerűsítse az adózást és segítse az adózókat. Ez a több mint 130 oldalas tervezet többek között olyan dolgokról rendelkezik, hogy legfeljebb milyen hosszú lehet egy adóellenőrzés, mekkora lesz az adóbírság, mit csinálhat a NAV az adószámunkkal, és hasonlók.

Ezek között szúrták ki, hogy a 3. rész 128. § (5). pontja azt mondja ki, hogy

közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az (1) bekezdésben meghatározott adótitoknak minősül.

A hivatkozott bekezdés szerint viszont a tao-pénzek összegét nem kell kiadni, mert adótitoknak számít. Így biztosíthatják azt is, hogy az állam ne veszítsen el többé adatigénylési pereket ebben az ügyben - írta az Index.hu.

Bár Orbán Viktor szerint a társasági adókedvezményt közpénznek tartani kommunista beidegződés, hiszen ezt a pénzt a vállalkozók termelik meg és adják oda annak, akinek akarják, a bíróság egyelőre nem Orbánéknak adott igazat. Kimondták, hogy a sportcsapatoknak juttatott tao-pénz közpénz, így pedig nyilvános adat, hogy ki mennyit adott belőle kinek.

A mostani törvénnyel a kormány ezt írná felül: azt szeretnék, hogy ha közpénzről is van szó, a tao-pénzek részletei ne legyenek megismerhetőek.

A legtöbb tao-támogatás évek óta a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnál landol, de az elszámolásokat évek óta nem adják ki, holott eddig minden bíróság (a Székesfehérvári Törvényszék kétszer is, és a Fővárosi Ítélőtábla is) kimondta, hogy a tao-pénzek is közpénznek minősülnek - írta a portál.

