Észak-Korea hihetetlen helyen robbantott

A gyengülő dollár is erősíti az arany árát, ami várhatóan tovább emelkedik a következő napokban - vélte az ICBC Standard Bank egyik nemesfémpiaci szakértője.

Az azonnali aranyár, 0,9 százalékos drágulással, 1336 dolláron állt unciánként (1 uncia 31,1035 gramm) dél előtt nem sokkal. Röviddel korábban ugyanakkor tavaly szeptember óta a legmagasabb szinten, 1339,47 dolláron is jegyezték a nemesfémet.

Az arany következő támpontja 1375 dollár, ilyen magasan utoljára a tavalyi Brexit szavazás után jegyezték.

Több más nemesfém is drágult. Az ezüst április óta legmagasabb szintre, 17,90 dollárra drágult unciánként. A platina március óta nem látott szinten, unciánként 1014,70 dolláron is állt. A palládium 2001 februárja óta legdrágább, 1001 dollár is volt unciánként.

Mindezekkel együtt egyébként a világ 2003,8 tonnára rúgó aranykereslete 2017 első felében 14 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakánál. Ezt fedezte a 2100 tonnát közelítő kínálat, annak ellenére, hogy ez több mint tíz százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól az Arany Világtanács adatai alapján – idézte az árupiaci befektetésekkel foglalkozó Conclude Befektetési Zrt.-t a Magyar Idők.

