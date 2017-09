Ingatlanpiac: új folyamatok indultak

Moszkvában, Londonban és Pekingben figyelik legtöbben a legnagyobb magyar ingatlanhirdetési portál kínálatát, amelynek az angol mellett a német nyelvű változatát Bécsben, Münchenben és Hamburgban látogatják sokan. Az Ingatlan.com adatbázisa szerint éves szinten több százezer külföldi látogató böngészi a magyar lakóingatlan-hirdetéseket, bár tavaly 17 százalékkal csökkent a letöltések száma – válaszolta a Világgazdaság megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A kép csalóka – tette hozzá –, ugyanis a külföldiek kevesebbet szörfölnek a neten, és célirányosabban vásárolnak, amit az is jelez, hogy a tranzakciók számában nincs nyoma lejtmenetnek.

A külföldiek magyarországi ingatlanpiaci jelenlétének mértékéről már a KSH NAV-os adatok alapján számított adatai is rendelkezésre állnak. Ezek szerint 2016-ban a teljes piaci forgalom 4,9 százalékában szerepel külföldi állampolgár – ez a nagyjából 150 ezres tavalyi adásvételt tekintve körülbelül 7,5 ezer ingatlant érinthetett.

Az Otthon Centrum legutóbbi elemzése szerint idén a szerb vásárlók száma ugrott meg, az Ingatlan.com jelzése szerint viszont hamarosan az oroszok és a kínaiak vihetik a prímet.

A külföldiek a magyar ingatlanpiac prémiumlakásait vihetik, ugyanis – mint az online keresésekből kitűnik – egyértelműen a 30-40 millió forint feletti belvárosi lakások és bel-budai házak, no meg a Balaton-környéki és a nagy egyetemvárosok frekventált lokációi érdeklik őket. Újabban már Londonból is élénk az érdeklődés, sőt már üzletkötések is történtek – hívja fel a figyelmet az Otthon Centrum az egyik gyorsan bővülő vevőkörre.

