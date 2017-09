Újabb iparágat forgathat fel a Tesla-vezér

A SpaceX akár forradalmat is előidézhet az űrbéli szolgáltatások terén. Olyan cégek is nyújthatnak ma még ismeretlen, űrbéli szolgáltatást a jövőben, akiket a jelenlegi pályára állítási költségek elriasztottak korábban.

Elon Musk sokszor elmondott célja, hogy a SpaceX fejlesztéseivel a Föld körüli pályára állítás költségeit a jelenlegi árak tizedére (!) szorítsa le. Ha pedig ezek a költségek megtizedelődnek, megsokszorozódhat azon cégek száma, akik ötletüket a Föld körül tudják megvalósítani. Ezzel egy lassan növekvő iparág egy sokkal dinamikusabb növekedési pályára állhat - írta a Portfolió.

Fejlesztéseik központi eleme, hogy újrahasználják/hasznosítsák az űrrakéták, műholdak elemeit.

A Falcon 9 típusjelű hordozórakétájukon csak két fokozatot alkalmaznak a korábban általános háromhoz képest, így olcsóbb a gyártás és egyszerűbb a repülés közbeni szétválasztás is. A két fokozatban ugyanolyan rakétákat használnak, ez szintén költségcsökkentő.

Más projektjeik is vannak: az idei tavasz során felbocsájtott egyik műhold kilövése után például sikerült visszanyerniük a műholdat védő burkolatot is, sértetlenül. Ez a kicsi jelentéktelennek tűnő darab is 6 millió dolláros fejlesztési költségmegtakarítást eredményezhet majd, ha sikerül sorozatban újra felhasználni.

