Hatalmas tiltakozás egy balatoni beruházás miatt

100 férőhelyes magán jachtkikötőt terveznek az utolsó balatoni szabadstrandok egyikéhez Siófok Aranyparton. A tervek előzetes engedélyeztetés alatt állnak, a helyiek közül azonban többen is tiltakoznak a beruházás ellen.

A siófoki szabadfürdői strand a helyszíne annak a magánberuházásban megvalósításra váró jachtkikötőnek, amit az Arany Apartmanok elé, a Balatonba szigetszerűen nyúlva terveznek megépíteni. A luxusapartmanok tulajdonosai a honlap szerint az örök panoráma mellett számos szolgáltatást is élvezhetnek kezdve a 24 órás portaszolgálattól, a gyermekjátszótéren át a saját úszómedencéig, mindez azonban még saját jachtkikötővel is kiegészülne a tervek szerint. A szándék tehát adott, és lehetőség is van a magánkikötőre az adott, Natura 2000-es területen a helyi szabályozási terv szerint.

"Az Országos Területrendezési Terv, valamint a Balaton törvény Siófokon 3 helyen jelöl ki vitorláskikötő építésére lehetőséget. Ezek közül kettő már megvalósult, egyik Balaton-széplakon, a másik Siófok központi részén a Bahart kikötő mellett. A Siófoki Szabályozási Terv kötelezően kell, hogy figyelembe vegye a Balaton törvény előírásait, azzal ellentétes rendelkezés nem fogalmazható meg benne" - tájékoztatta az mfor-t Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit, Siófok jegyzője.

A tervezett létesítmény 143 méter széles lesz, noha a partszakasz rehabilitációs tervben mindössze 60 méter van kijelölve kikötőként. A tervek szerint ezt úgy oldották meg, hogy a kikötő a parttól 93 méter távolságra fog indulni és onnan foglalja el a 143x129 méternyi területet. A létesítményhez egy 3 méter széles mű-fából készült hídon keresztül lehet majd eljutni, melyen golfautós közlekedést terveznek.

Tiltakozás

A megvalósítás nem megy zökkenőmentesen, a beruházócég évek óta küzd már a szükséges engedélyek megszerzéséért. Noha az első tervek már 2011-ben megszülettek, 2015-ig gyakorlatilag senki sem tudott róluk, sőt információink szerint az apartmantulajdonosok közül sokan csak idén nyáron értesültek a kikötő tervéről (többen pedig tulajdonosként is ellenzik a beruházást), mellyel kapcsolatban jelenleg a környezetvédelmi hatóság állásfoglalására várnak - immár harmadik alkalommal.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya tehát már két döntésében állapította meg, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján a kikötő megvalósítására nem adható ki az engedély. Az interneten fellelhető dokumentumok alapján főként a táj- és természetvédelmi hatások akadályozzák a projekt megvalósulását is, ugyanakkor széles körű ellenállás alakult ki a helyi civilek körében.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!