Tuti befektetés, egyre növekvő árfolyamokkal

A lítium, mint kémiai elem az alkáli fémek csoportjába tartozik, az elnevezése a görög lítosz, vagyis kő névből származik. Ezt a nyersanyagot hagyományosan az üveggyártásnál, a vegyiparban, de még a gyógyszeriparban is használták. Az utóbbi időkben azonban rohamosan nő iránta a kereslet, hiszen az elektromos autók térnyerése és az egyre bővülő elektromos rendszerek energiatárolását az ebből készült akkumulátorokkal oldják meg - magyarázta a Portfolio elemzője, Major András.

"Az elektromos autók, illetve például a Tesla által gyártott sokféle energiatároló rendszerek, amelyeket az autókba és háztartási alkalmazásaikba is építenek,

óriási keresletet generálnak a lítium iránt,

ami a lítiumtermékek árában is megmutatkozik.

A lítium egy bányászható nyersanyag, aminek változó lehet a tisztasága. Elsősorban Ausztráliában és Dél-Amerikában vannak jelentős lelőhelyek, de néhány európai ország is jó eséllyel indul, ha a lítium kitermeléséről van szó – folytatta a Portfolio elemzője.

"Magyarország szomszédai közül Ausztriában és Szerbiában is jelentősebb készleteket becsülnek, illetve sejtenek a szakemberek. Csehországban is ez a helyzet, kicsit messzebb pedig Nagy-Britannia és Finnország is jó adottságokkal rendelkezik. A későbbiekben, ahogy a kereslet tovább erősödik, valószínűsíthető, hogy újabb országok is felkerülnek erre a térképre. Bízzunk benne, hogy Magyarország is köztük lehet, de sajnos egyelőre ilyen hírek nincsenek."

Major András az árakról szólva kifejtette, hogy néhány év alatt megduplázódott, tehát 20-25 ezer dollárig drágult bizonyos lítiumféleségek tonnánkénti ára, miközben korábban maximum tízezer dolláros árfolyamon számoltak ezekkel. A lítium egy éles technológiai váltás vagy fejlesztés esetén is még hosszú hónapokig, akár évekig jelenthet kedvező befektetési területet.

