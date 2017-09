Ilyen nyara még soha nem volt Magyarországnak

Történelmi nyarat zárt a magyar turizmus, ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint júliusban 30 százalékkal nőttek a külföldiektől származó szállásdíjbevételek az előző év azonos időszakához képest - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója hétfőn Budapesten.

Hozzátette: az év első hét hónapjában a vendégéjszakák száma 8 százalékkal, a szállásdíj bevételek pedig mintegy 20 százalékkal emelkedtek. Ugyanezek az adatok 2010-hez képest 53 százalékos, illetve 118 százalékos növekedést mutatnak.

Guller Zoltán szerint hasonló rekord eredményekről számoltak be a budapesti fürdők is, amelyek júliusban 12 százalékkal több vendéget fogadtak. A budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre pedig július után augusztusban is több mint 1,3 millió utas érkezett.

