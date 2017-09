Már csak pár óra, és jönnek az új iPhone-ok

Kedden este magyar idő szerint hét óra után az új iPhone-t és több más termékét is bemutathatja az Apple az amerikai Cupertinóban. Idén egyszerre három új mobiltelefonról is leránthatják a leplet, az iPhone X technológiailag és az árszabást tekintve is a csúcsok csúcsa lehet - mondta az InfoRádióban a HWSW informatikai szaklap szerkesztője.