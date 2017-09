Sötétben, szakállal is felismeri a gazdáját az iPhone X

Bemutatták az Apple újdonságait. Itt az iPhone X, valamint megújult a cég okosórája is. A részletekről Khell Bogdán, a MobilAréna főszerkesztője beszélt az InfoRádióban.

Megérkezett a várható frissítés az iPhone 8-as képében, de újdonság az iPhone X, más, mint az eddig megszokott Apple-termékek – mondta a MobilAréna főszerkesztője.

„A vezérelv az volt, hogy a teljes előlapot elfoglalja a kijelző, ez sikerült is, az egész egy nagy kijelző. Ezért viszont fel kellett áldozni sok olyan dolgot, amit az Apple jól csinált, és ezeket helyettesíteni kellett valamivel.”

Khell Bogdán kiemelte, a legfontosabb, hogy az összes csúcs- és középkategóriás telefonon lévő ujjlenyomat-olvasót egy arcfelismerő váltotta ki.

„Állítólag nagyon biztonságos és jó hatásfokkal működik.

Ez egy olyan technológia, amit nem láttunk még okostelefonban.”

Sötétben is működik

Egy infravörös-fény segítségével készít 3D-s képet a tulajdonosról, amit letapogat, sötétben is – mondta a szakember.

„Ez ismert technológia, voltak ugyan már hasonló megoldások, de a megbízhatósága és pontossága még új szinten van.”

Nem csak ugyanúgy: szemüvegben, borotválkozva ismer fel a telefon, ahogy az elején bevittük, a 3D-s képen az arcvonásaink számítanak – tette hozzá Khell Bogdán.

Kijelző

Apple-szempontból a legfontosabb újítás, hogy OLED-technológiával készült, eddig az iPhone-nál ilyet nem használtak, a másik, hogy a felbontás is változott - mondta a MobilAréna főszerkesztője.

„Ez kicsit nehezíti majd a fejlesztők dolgát, amikor a korábbi alkalmazásokat átalakítják, hogy tökéletesen fussanak az iPhone X-en.”

Nem téglalap alakú, sarkos a kijelző, hanem úgy igyekszik kitölteni az előlapot, hogy a sarkai íveltek, középen felül, a szenzoroknál „beleharap” a burkolat a kijelzőbe, ettől kicsit furcsa az alakja – ismertette Khell Bogdán.

„Az Apple-nek érdeke, hogy a korábbi iPhone-világgal kompatibilis legyen az új telefon. Eleinte valószínűleg az iPhone X szoftveres trükkökkel átalakítja az alkalmazásokat, hogy teljesen kitöltsék a kijelzőt, később a fejlesztők alkalmazkodnak a megváltozott megjelenéshez és elkészítik az appjaik kompatibilis verzióját.”

Okosóra

Az Apple Watch is fontos változást kapott, telefonálni is lehet rajta – mondta a szakember.

„Belekerült egy SIM-chip, ami azt jelenti, hogy bizonyos szolgáltatóknál telefonálni is lehet rajta. Azt még nehéz megmondani, hogy Magyarországon is fog-e működni. Ez nem olyan nagy újítás, más gyártók is csináltak már ilyet, de ez nem SIM-kártya, hanem egy fix, dedikált chip, amit ki sem lehet szedni a készülékből. A kihasználásához, telefonként használhatóságához mindenképpen szolgáltatói támogatás szükséges.”

Az új készülékek árai az Apple honlapján elérhetőek, az iPhone X az átlagos okostelefonok piacának legdrágább készüléke lesz,

nagyjából négyszázezer forintba fog kerülni

– mondta Khell Bogdán.

„Az iPhone X később kerül piacra, mint az iPhone 8 és a 8 Plus, nagyjából novemberre várható. Utóbbiak már heteken belül Magyarországon is elérhető lesz.”

